Вагиф Хачатрян выразил благодарность азербайджанскому государству (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вагиф Хачатрян выразил благодарность азербайджанскому государству.

Об этом сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

"Было заслушано обращение Хачатряна, озвученное во время встречи, в которой приняли участие Омбудсмен, члены Национальной превентивной группы Омбудсмена по пресечению пыток, а также специалисты-врачи и психологи. Хачатрян выразил удовлетворение гуманным отношением, оказанным ему с момента первоначального задержания, качественным медицинским обслуживанием и отметил положительные изменения в его здоровье. Хачатрян выразил благодарность азербайджанскому государству за все, включая лечение, условия содержания и предоставление возможности связаться с семьей.

В рамках посещения на месте были проверены условия содержания - вопросы, связанные с личной гигиеной и санитарией, медицинским обслуживанием, питанием, обеспечением в отношении этого лица прав и необходимой медико-психологической услуги в соответствии с национальным законодательством и международными документами, наличие в его палате художественной литературы и необходимых информационных материалов", - говорится в сообщении.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного Кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной Пограничной Службы Азербайджанской Республики в погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.