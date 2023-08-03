МИД Азербайджана ответил Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления 3 августа на заседании правительства в очередной раз направить международное сообщество в неверное русло относительно деятельности пограничного пункта пропуска "Лачин", а также в вопросах территориальной целостности и делимитации являются показателем намерений армянской стороны обострить ситуацию, вместо того, чтобы внести положительный вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами .

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на высказывания Пашиняна.

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