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МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Политика Материалы 3 августа 2023 13:38 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана ответил Пашиняну

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления 3 августа на заседании правительства в очередной раз направить международное сообщество в неверное русло относительно деятельности пограничного пункта пропуска "Лачин", а также в вопросах территориальной целостности и делимитации являются показателем намерений армянской стороны обострить ситуацию, вместо того, чтобы внести положительный вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами .

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на высказывания Пашиняна.

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