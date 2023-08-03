Арест Вагифа Хачатряна был осуществлен в рамках международного права - МИД

БАКУ /Trend/ - Армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатряна, совершившего преступление против человечности, хотелось бы еще раз напомнить, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства .

"Арест этого лица осуществлялся в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Армянская сторона вместо того, чтобы защищать и покрывать действия виновных в преступлениях против человечности, массовых убийствах, в том числе геноциде против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации, должна поддержать процесс привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в заявлении МИД.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного Кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной Пограничной Службы Азербайджанской Республики в погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.