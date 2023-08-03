МИД Азербайджана ответил Пашиняну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления 3 августа на заседании правительства в очередной раз направить мнение международного сообщества в неверное русло относительно деятельности пограничного пункта пропуска "Лачин", а также в вопросах территориальной целостности и делимитации являются показателем намерений армянской стороны обострить ситуацию, вместо того, чтобы внести положительный вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами .

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства .

"То, что премьер-министр Армении Н.Пашинян представил обстрел армянской стороной 15 июня азербайджанских пограничников, поднимавших азербайджанский флаг на мосту Хакари, построенном Азербайджаном на своей суверенной территории, как "провокацию азербайджанской стороны", свидетельствует о том, что Армения в очередной раз оправдывает свои провокации. Известно, что утверждение о том, что Азербайджан якобы перекрыл Лачинскую дорогу, не имеет под собой никаких оснований. Азербайджан неоднократно привлекал внимание к вопросу недопустимости перевозки грузов Арменией в Азербайджан без разрешения нашей страны транспортными средствами, ранее задействованными в перевозке военной техники и ряда других незаконных перевозок под видом "гуманитарного груза". Деятельность пограничного пункта пропуска "Лачин" регулируется Азербайджаном и имеет огромное значение для контроля въезда и выезда на Лачинскую дорогу, которой Армения продолжала злоупотреблять для незаконной деятельности на территории нашей страны в течение последних трех лет. Тот факт, что Международный суд в своем решении от 6 июля также единогласно отклонил ходатайство Армении об упразднении этого пограничного пункта пропуска, еще раз доказал необоснованность претензий армянской стороны.

Заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Алма-Атинская декларация 1991 года определяет границы между Азербайджаном и Арменией, и что Алма-Атинская декларация принята в качестве основы для делимитации, что было подтверждено на Пражской встрече 6 октября 2022 года, и при этом продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану, пропаганда так называемого режима, созданного в результате оккупации Арменией территории Азербайджана, демонстрируют, что Армения не привержена территориальной целостности и суверенитету, а также процессу делимитации. Армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатряна, совершившего преступления против человечности, хотелось бы еще раз напомнить, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников. Арест этого лица осуществлялся в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Армянская сторона, вместо того, чтобы защищать и покрывать действия виновных в преступлениях против человечности, массовых убийствах, в том числе геноциде против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации, должна поддержать процесс их привлечения к уголовной ответственности.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от подобных провокационных шагов, и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабаха", - говорится в комментарии МИД.