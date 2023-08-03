ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" направило обращение в ООН (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:57)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" направило обращение в ООН, сообщает в четверг Trend.

"Мы, как общественная организация, объединяющая членов семей 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, от имени их семей обращаемся к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабе Кёрёши, председателю Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку, Верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Турку.

В соответствии с требованиями международного гуманитарного права и Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, признается законное право их семей на получение информации о лицах, пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов.

Однако мы лишены этого права более 30 лет, так как Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах. Матери и отцы покидают этот мир с тоской по своим пропавшим детям, прижимая их фотографии к груди. Дети представляют себе своих пропавших без вести родителей только по тому, что о них говорят. С подобными трагедиями ежедневно сталкиваются тысячи семей в Азербайджане.

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана в 90-е годы ХХ века было оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, вандалами были разрушены и разграблены города, села, около 1 миллиона граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными переселенцами, убито около 20 тысяч человек, а 50 тысяч - лишились здоровья.

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана в Первой Карабахской войне 3 890 человек были зарегистрированы как пропавшие без вести. Среди них 3 171 - военные, 719 - гражданские лица (71 ребенок, 267 женщин, 326 пожилых людей).

Из общего числа пропавших без вести 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 стариков, были взяты в плен или оставлены на оккупированных территориях, что подтверждается показаниями свидетелей. В ряде случаев люди пропали без вести вместе с членами семьи и близкими, были уничтожены целые семьи и поколения. Проведенные нами исследования подтверждают, что от 2 до 7 членов 61 семьи пропали без вести в Первой Карабахской войне", - говорится в обращении.

Новость обновляется