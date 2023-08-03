Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 3 августа 2023 15:59 (UTC +04:00)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Члены Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, после посещения Аллеи шехидов члены Общественного объединения рассказали о вопросах, затронутых в их обращении в ООН.

Отметим, что сегодня Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" обратилось в ООН.

В своем письме члены Объединения призвали ООН содействовать тому, чтобы Армения предоставила информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев и указала места массовых захоронений.

Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Члены ОО "Семьи пропавших без вести в Карабахе" посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости