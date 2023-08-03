Джейхун Байрамов и Луи Боно обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, текущее состояние и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов сказал, что вопреки своим обязательствам Армения не полностью выводит свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, отметив, что все это не служит миру и стабильности в регионе.

В то же время, подчеркивая беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей Карабаха в блокаде, и о том, что ППП "Лачин" является "нелегитимным", а также, учитывая провокации Армении на Лачинской дороге, предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабаха остается в силе. Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха является неприемлемым.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что Луи Боно посетил Южный Кавказ, чтобы выразить поддержку США мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и обсудить пути достижения прочного и достойного мира.

Боно планирует провести встречу с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса. Он посетит и Азербайджан, и Армению.

Он обсудит гуманитарные условия, права и безопасность армянских жителей Карабаха.

«Мы последовательно придерживаемся мнения, что мир в регионе должен включать в себя эти вопросы. Мы готовы содействовать любому процессу, который несет мир и стабильность народам Южного Кавказа», - говорится в сообщении посольства США в Баку.

До этого Боно посещал регион 23-25 мая.