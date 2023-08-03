Джейхун Байрамов принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, текущее состояние и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов сказал, что вопреки своим обязательствам Армения не полностью выводит свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, отметив, что все это не служит миру и стабильности в регионе.

В то же время, подчеркивая беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей Карабаха в блокаде, и о том, что ППП "Лачин" является "нелегитимным", а также, учитывая провокации Армении на Лачинской дороге, предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабаха остается в силе. Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха является неприемлемым.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.