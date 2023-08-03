Препятствование Арменией открытию коммуникаций не служит миру и стабильности в регионе – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Армения, вопреки своим обязательствам, не полностью выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, не служит миру и стабильности в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Вместе с тем, подчеркнув необоснованность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей в блокаде, что пограничный пункт пропуска "Лачин" является "нелегитимным", министр еще раз напомнил, что, учитывая провокации Армении на Лачинской дороге и против пограничного пункта пропуска, предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабаха остается в силе.

Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха неприемлемо.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущая ситуация в регионе, текущее состояние и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией.