МИД Азербайджана ответил на высказывания замминистра иностранных дел Армении

БАКУ /Trend/ - 44-дневная война была освободительной войной, начавшейся в результате оккупации Арменией азербайджанских земель и проведения массовых этнических чисток.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, в ответ на высказывания заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна.

"Армения в течение 28 лет отказывалась от переговоров, отвергала все мирные предложения, утверждала, что "Карабах-это Армения", угрожала Азербайджану "новой войной за новые территории". Деятельность Азербайджана всегда основывалась на внутреннем законодательстве, в том числе на Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте", - говорится в публикации.