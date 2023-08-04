Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили совместное заявление о провокации Армении на Лачинской дороге (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили совместное заявление о провокации Армении на Лачинской дороге.

Как сообщили в пятницу Trend в Управлении мусульман Кавказа, в заявлении отмечается, что в последнее время звучат предвзятые заявления вокруг очередного провокационного зрелища с грузовыми автомобилями, искусственно созданного Арменией на дороге Лачин - Ханкенди, суверенной территории Азербайджана, признанной международной общественностью.

"Несмотря на то, что обсуждаемая тема не носит религиозного характера, наша задача как каждого человека, желающего установления мира в Кавказском регионе, и как религиозных деятелей, которые прилагают большие усилия на этом пути - подходить к происходящему согласно критериям права и справедливости. Направление грузовых автомобилей на контрольно-пропускной пункт "Лачин" под видом "гуманитарной помощи" со стороны Армении является составной частью заранеее продуманной антиазербайджанской провокационной кампании, нацеленной на привлечение внимания международной общественности. Государственные органы Азербайджана неоднократно приглашали к обсуждению проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армянских жителей, но Армения с этим не соглашалась, отвергая гуманистические предложения Азербайджана. То, что грузовики намеренно создают проблемы в направлении ППП "Лачин" и то, что Армения описывает данный инцидент как "политику этнической чистки" и "гуманитарный кризис", является очередным проявлением способности армянской стороны систематически искажать факты.

Информация, распространяемая Арменией о "политике этнической чистки", носит ложный и клеветнический характер. Международная общественность не должна забывать, что на протяжении почти 30 лет именно в результате политики этнической чистки, проводимой армянскими экстремистами, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные земли, став беженцами и вынужденными переселенцами. Именно во время агрессии Армении против Азербайджана на оккупированных территориях были разрушены и разграблены мечети, храмы, кладбища, исторические памятники, григорианизированы принадлежащие Кавказской Албании христианские и русские православные церкви, в мечетях содержались животные, считающиеся запрещенными в исламе. Несмотря на окончание войны, сотни наших граждан по-прежнему гибнут и становятся инвалидами в результате взрывов мин, которые были доставлены Арменией непосредственно по Лачинской дороге на территорию Азербайджана.

Азербайджанский народ под руководством Президента Ильхама Алиева восстановил свою территориальную целостность и спас официально признанные ООН и международным правом свои исконные земли от агрессии Армении. Сегодня уделение внимания восстановлению и реконструкции религиозно-духовных памятников наряду с гражданскими объектами на освобожденных от оккупации территориях на государственном уровне в очередной раз подтверждает толерантность Азербайджана, являющегося одним из ведущих центров в процессе межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, известный своим глобальным мышлением и гуманистическими идеями, как лидер, определивший судьбу региона и переписавший его историю, призывает армянскую сторону к солидарности, основанной на политическом мышлении и гуманистической логике, к миру и сосуществованию во имя будущего народов", - говорится в заявлении.

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