Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили совместное заявление о провокации Армении на Лачинской дороге (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили совместное заявление о провокации Армении на Лачинской дороге.

Как сообщили в пятницу Trend в Управлении мусульман Кавказа, в заявлении отмечается, что в последнее время звучат предвзятые заявления вокруг очередного провокационного зрелища с грузовыми автомобилями, искусственно созданного Арменией на дороге Лачин - Ханкенди, суверенной территории Азербайджана, признанной международной общественностью.

"Несмотря на то, что обсуждаемая тема не носит религиозного характера, наша задача как каждого человека, желающего установления мира в Кавказском регионе, и как религиозных деятелей, которые прилагают большие усилия на этом пути - подходить к происходящему согласно критериям права и справедливости. Направление грузовых автомобилей на контрольно-пропускной пункт "Лачин" под видом "гуманитарной помощи" со стороны Армении является составной частью заранеее продуманной антиазербайджанской провокационной кампании, нацеленной на привлечение внимания международной общественности. Государственные органы Азербайджана неоднократно приглашали к обсуждению проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армянских жителей, но Армения с этим не соглашалась, отвергая гуманистические предложения Азербайджана. То, что грузовики намеренно создают проблемы в направлении ППП "Лачин" и то, что Армения описывает данный инцидент как "политику этнической чистки" и "гуманитарный кризис", является очередным проявлением способности армянской стороны систематически искажать факты.

Информация, распространяемая Арменией о "политике этнической чистки", носит ложный и клеветнический характер. Международная общественность не должна забывать, что на протяжении почти 30 лет именно в результате политики этнической чистки, проводимой армянскими экстремистами, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные земли, став беженцами и вынужденными переселенцами. Именно во время агрессии Армении против Азербайджана на оккупированных территориях были разрушены и разграблены мечети, храмы, кладбища, исторические памятники, григорианизированы принадлежащие Кавказской Албании христианские и русские православные церкви, в мечетях содержались животные, считающиеся запрещенными в исламе. Несмотря на окончание войны, сотни наших граждан по-прежнему гибнут и становятся инвалидами в результате взрывов мин, которые были доставлены Арменией непосредственно по Лачинской дороге на территорию Азербайджана.

Азербайджанский народ под руководством Президента Ильхама Алиева восстановил свою территориальную целостность и спас официально признанные ООН и международным правом свои исконные земли от агрессии Армении. Сегодня уделение внимания восстановлению и реконструкции религиозно-духовных памятников наряду с гражданскими объектами на освобожденных от оккупации территориях на государственном уровне в очередной раз подтверждает толерантность Азербайджана, являющегося одним из ведущих центров в процессе межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, известный своим глобальным мышлением и гуманистическими идеями, как лидер, определивший судьбу региона и переписавший его историю, призывает армянскую сторону к солидарности, основанной на политическом мышлении и гуманистической логике, к миру и сосуществованию во имя будущего народов.

Вызывает сожаление то, что в ответ на это армянские реваншисты продолжают проводить клеветнические кампании против нашей страны с трибун различных международных организаций и даже злоупотребляют религиозной платформой, в особенности Всемирным советом церквей, в своих коварных политических целях. Армянская апостольская церковь занимает передовую позицию в армянском реваншизме, проводит пропаганду, клеветническую кампанию против Азербайджана на международном уровне. Тот факт, что в течение года Всемирный совет церквей выступил с тремя заявлениями против Азербайджана, как минимум свидетельствует о том, что главную роль в организации этой серии кампаний угроз играют один из президентов Всемирного совета церквей – глава Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви Арам I и представитель Армянской Апостольской церкви в исполнительном управлении центрального комитета Всемирного совета церквей архиепископ Виген Айказян.

В частности, вызывает сожаление то, что Всемирный совет церквей в последнее время регулярно выступает с односторонней и предвзятой проармянской позицией. Деструктивная позиция организации, носящей название церкви, которая вместо того, чтобы выступать с призывами к примирению, содействию обеспечению мира и продвижению мирного сосуществования, выводит текущую ситуацию на межрелигиозный уровень и провоцирует христианско-мусульманский конфликт под видом “христианского сострадания”, а также проводимая данной организацией антиазербайджанская пропаганда не соответствуют целям религиозного учреждения, стремящегося служить миру, и противоречит принципам справедливости религий. В письмах, отправленных ранее от имени Управления мусульман Кавказа генеральному секретарю Всемирного совета церквей Джерри Пиллэю и модератору центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) епископу Генриху Бедфорд-Строму, а также на 11-й Ассамблее Совета и в итоговом документе последнего заседания Центрального Комитета Всемирного совета церквей, выражался протест против заявлений, служащих интересам армянской стороны, и отмечалось, что наряду с мировым сообществом, лично премьер-министр Армении Никол Пашинян официально признал, что на территории Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км нет административной единицы под названием "Нагорный Карабах" - "Арцах".

Несмотря на это, в тексте заявления Всемирного совета церквей от 31 июля 2023 года несколько раз умышленно повторялось слово "Арцах". Тем самым было продемонстрировано явное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Нынешняя позиция Всемирного совета церквей, не выражающая "обеспокоенность" геноцидом, совершенным армянскими захватчиками против азербайджанского населения во время Первой Карабахской войны и Ходжалинской резней, основана на двойных стандартах и политизированности. То, что Всемирный совет церквей, который долгое время не возражал против блокады Арменией Нахчывана - суверенной территории Азербайджана, а сейчас проявляет такое рвение, является лицемерием, неприемлемым для международной религиозной организации. Мы решительно осуждаем подобные случаи и призываем Армению, особенно Эчмиадзинский и Киликийский армянский католикосат, отказаться от военной риторики, не поддерживать призывы к ненависти между народами и идеи реваншизма. Такая политика в конечном итоге обострит ситуацию в регионе и не принесет пользы армянскому народу.

На протяжении многих лет мы являемся свидетелями того, как под влиянием армянского лобби ряд европейских государств, особенно Франция, которая подстрекает к геноциду, насилию и конфликтам в Африке и Океании, а также некоторые западные организации принимают предвзятые, антиазербайджанские решения, принимают резолюции. Несомненно, цель официального Еревана, карабахских сепаратистов и их сторонников, получивших "благословение" от Эчмиадзина, в этой новой провокации состоит в том, чтобы сорвать подписание мирного соглашения, отдалить переговоры между Азербайджаном и Арменией, которые в настоящее время ведутся на разных платформах, от позитивного направления и осуществить целенаправленную деятельность реваншизма. В этих процессах особую обеспокоенность вызывает деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК) в регионе. Некоторое время назад официальный Баку доказал фактами, что МККК занимается контрабандой на Лачинской дороге, и разоблачил непосредственное участие МККК в пересечении границы армянскими военными преступниками и террористами.

Из истории религий известно, что все пророки, в том числе и Иисус, призывали людей к истине, справедливости, миру. Этим заявлением Мы, руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, призываем мировую общественность, особенно Всемирный совет церквей, не следовать армянской провокационной пропаганде, препятствующей миру в регионе, и обратить внимание на информацию, основанную на фактах. Не будем забывать, что главная задача священнослужителей - соблюдать заповеди, занимать примирительную позицию во имя мира человечества" – говорится в заявлении.

Заявление подписали председатель Управления Мусульман Кавказа шейхулислам Аллахшукур Пашазаде, глава Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров, глава бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, председатель Албано-Удинской Христианской Общины Азербайджана Роберт Мобили.