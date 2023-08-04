МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования родным и близким лиц, погибших в результате оползня, произошедшего близ курортной зоны Шови в Грузии.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте министерства, сообщает в пятницу Trend.

"Надеемся, что десятки людей, которые все еще не найдены, будут найдены живыми и невредимыми. Мы рядом с правительством и народом Грузии", - говорится в соболезновании МИД.

Отметим, что оползень произошел в дневные часы 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. На данный момент обнаружены тела 6 погибших. Более 200 человек были эвакуированы с территории на вертолете.