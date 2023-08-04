Учреждена юбилейная медаль Агентства Азербайджана по разминированию

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил Закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "25-летие Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (1998-2023)"".

Как сообщает в пятницу Trend, утверждены юбилейная медаль "25-летие Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (1998-2023)" и Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "25-летие Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (1998-2023)".

Кроме того, было утверждено "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "25-летие Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (1998-2023)".