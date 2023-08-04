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Учреждена юбилейная медаль органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджана

Политика Материалы 4 августа 2023 16:23 (UTC +04:00)
Учреждена юбилейная медаль органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)".

Как сообщает в пятницу Trend, утверждены юбилейная медаль Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)", Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)" и "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)".

Учреждена юбилейная медаль органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджана
Учреждена юбилейная медаль органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджана
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