Молчание Еревана о судьбе пропавших без вести азербайджанцев свидетельствует о его преступлениях - полковник (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Молчание Еревана о судьбе пропавших без вести азербайджанцев свидетельствует о его преступлениях.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил полковник Джалил Халилов.

"Молчание Армении относительно судьбы почти 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев представляет собой грубое нарушение международных законов и конвенций. Несмотря на все усилия азербайджанской стороны, Армения до сих пор не внесла ясность в вопрос относительно судьбы 3 890 наших соотечественников, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны. Среди них 3 171 - военные, 719 - гражданские лица (71 ребенок, 267 женщин, 326 пожилых людей). Тот факт, что Армения не предоставляет информацию о судьбе пропавших без вести граждан Азербайджана, доказывает, что она пренебрегает международными законами и конвенциями, не придает значения гуманистическим ценностям", - сказал Халилов.

По его словам, обеспокоенность Азербайджана судьбой своих граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, неоднократно выражалась Президентом Ильхамом Алиевым с самых высоких трибун и доводилась до внимания международной общественности и организаций.

Халилов выразил сожаление в связи с тем, что ни одна международная организация до сих пор не оказала давления на Армению по этому поводу, добавив, что международные организации, озвучивающие претензии к Азербайджану в связи с ППП "Лачин", тем не менее молчат по вопросу непредоставления Арменией информации о судьбе 3 890 азербайджанцев.

"Все это является очередным показателем двойных стандартов и предвзятого отношения к нашей стране. Однако каждый должен знать, что Азербайджан рано или поздно прояснит и вопрос о судьбе наших граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, и поставит Армению перед необходимостью ответить за совершенные ею преступления", - сказал он.