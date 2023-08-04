В Азербайджане изменен верхний предел показателя отношения госдолга к ВВП на среднесрочный период - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменен верхний предел показателя отношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, верхний предел показателя отношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период повышен с 20 до 30 процентов.

Отметим, что соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева в декабре прошлого года были определены "Рамки обновления Стратегии управления государственным долгом в Азербайджанской Республике на средне- и долгосрочный периоды по 2022-2025 годам».