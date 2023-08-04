Азербайджан всегда поддерживал Пакистан в вопросе Кашмира – посол (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда поддерживал Пакистан в вопросе Кашмира.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе в ходе мероприятия, посвященного Дню солидарности с Кашмиром.

«Мы очень ценим позицию Азербайджана в данном вопросе и надеемся, что Азербайджан и впредь будет поддерживать нас», - сказал посол.

По его словам, на сегодня из каждых восьми человек в Кашмире один является военнослужащим. Это самая напряженная территория в мире, добавил Билал Хайе.

Отметим, что за последние три десятилетия Азербайджан и Пакистан развили прочные межгосударственные отношения, которые переросли в стратегическое партнерство. Это партнерство основывается на взаимопонимании и сотрудничестве по различным международным вопросам.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном характеризуются тесными политическими, экономическими и культурными связями. Теплые и дружественные отношения двух стран основаны на общих ценностях, интересах и взаимном уважении.