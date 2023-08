В Азербайджане создана коалиция "Environmental Protection First" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:34)

БАКУ /Trend/ - Ряд неправительственных организаций Азербайджана распространили заявление в связи с созданием коалиции под названием "Environmental Protection First", сообщает в понедельник Trend.

"Мы, неправительственные организации Азербайджана, выражаем глубокую обеспокоенность тем, что экономическая деятельность, усиливающаяся грубым нарушением экологических норм и стандартов в горнодобывающей промышленности Армении, приведет к катастрофе всего региона Южного Кавказа с населением более 15 миллионов человек, и объявляем о создании коалиции под названием "Environmental Protection First", чтобы объединить усилия в борьбе с этим.

Проведенные специалистами проверки показали, что токсичные химические отходы горнодобывающих предприятий Армении наносят большой ущерб водным ресурсам и окружающей среде на границе с Азербайджаном. Все это также вызывает обеспокоенность, как и проблемы с минами на освобожденных территориях Азербайджана, препятствуя возвращению и безопасному проживанию населения.

Отсутствие ответа Никола Пашиняна на вопросы касательно проблем, поднятых гражданским обществом Азербайджана в адресованном лично премьер-министру Армении открытом письме о создании условий для приезда международных экспертов в Армению и оценки ситуации на месте, игнорирование обращений зарубежных НПО аналогичного содержания, обуславливает создание этой коалиции.

Основной задачей коалиции станет постоянный мониторинг процессов горнодобывающей промышленности Армении всеми законными средствами и усиление борьбы с нарушениями.

Мы также надеемся на помощь со стороны ряда организаций гражданского общества Армении. Потому что эти вопросы также представляют серьезную угрозу и для здоровья населения Армении. К сожалению, протесты ряда организаций гражданского общества Армении, хорошо понимающих ситуацию, игнорируются и подавляются местными властями.

Сегодня, когда мировое сообщество стало активней работать над решением экологических проблем, мобилизуясь для достижения Целей ООН в области устойчивого развития, поведение Армении является полной противоположностью этой деятельности.

Коалиция начинает свою работу с проверки документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) иностранных компаний, работающих в горнодобывающей промышленности Армении. К сожалению, проведенные нами предварительные мониторинги показывают, что компании, работающие в Армении, скрывают документы, которые должны быть доступны для общественности.

Мы обращаемся к местным и зарубежным компаниям, работающим в горнодобывающей промышленности Армении, с призывом как можно скорее разместить полный текст документов ОВОС на своих официальных сайтах или обнародовать их для общественности. Мы хотим ознакомиться с этими документами.

В рамках нашей деятельности мы намерены наладить активную коммуникацию, сотрудничество с головными офисами иностранных компаний, работающих в Армении, с соответствующими официальными структурами стран, к которым они принадлежат, в том числе с международными организациями.

Наша деятельность будет полностью прозрачной и подотчетной, мы будем информировать общественность о проделанной работе на постоянной основе.

Приглашаем все заинтересованные в этом деле стороны к партнерству, сотрудничеству с коалицией "Environmental Protection First", - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

Общественное объединение «Experts in the Field of Water Use» - Амин Мамедов;

Общественное объединение "Служба здоровью" - Парвана Велиева;

Фонд помощи развитию предпринимательства и рыночной экономики - Сабит Багиров

Общественное объединение по экологическому просвещению и мониторингу - Гамза Юсубова.