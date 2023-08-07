Граждане Азербайджана смогут получить электронную визу во время поездки в Саудовскую Аравию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Согласно новому решению, принятому Саудовской Аравией, граждане Азербайджана смогут получить электронную визу во время визита в эту страну.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующие органы Саудовской Аравии приняли решение, согласно которому еще восемь стран (Албания, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Мальдивы, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан) смогут получить визы в электронном виде.

Таким образом, число стран, которые могут получить визу в Саудовскую Аравию в электронном виде, увеличилось до 57.

Отмечается, что это решение было принято с целью увеличения туристических возможностей страны, чтобы к 2030 году Саудовская Аравия ежегодно принимала 100 миллионов человек.

Напомним, что в 2022 году Саудовскую Аравию посетили 93,5 миллиона человек, что увеличило доходы от туризма на 93 процента по сравнению с 2021 годом до 185 миллиардов риалов (49 миллиардов долларов США).