Община Западного Азербайджана осудила ложные высказывания Пашиняна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осудила ложные высказывания Пашиняна, сообщает в понедельник Trend.

"Мы, Община Западного Азербайджана – организация, представляющая изгнанных из Армении азербайджанцев и отстаивающая их право на возвращение, решительно осуждаем очередные лживые высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как видно из опубликованной несколько дней назад видеозаписи пресс-конференции премьер-министра Пашиняна от 25 июля 2023 года, он выступил с безосновательными и противоречивыми заявлениями о том, что азербайджанцы «добровольно покинули» Армению и им была «выплачена компенсация».

В заявлении отмечается: «Прежде всего следует отметить, что компенсация означает признание совершения незаконного акта и потерь, что противоречит утверждениям о добровольном исходе. Если массовая миграция людей была действительно добровольной, то почему им предлагали компенсацию? Во-вторых, мы категорически отвергаем утверждение о том, что азербайджанцы, изгнанные из Армении, получили какую-либо компенсацию взамен отказа от права на возвращение.

Как община, сильно пострадавшая в результате насильственного изгнания, мы твердо настаиваем на своем требовании обеспечить наше право на возвращение на земли предков в Армении.

Высказывания премьер-министра Армении являются очередной попыткой исказить правду и уклониться от ответственности за несправедливость, совершенную в отношении нашей общины. Беспочвенные утверждения армянского правительства усугубляют страдания изгнанных азербайджанцев и затрудняют путь к миру и примирению. Отказ правительства Армении создать условия для осуществления общепризнанного права изгнанных азербайджанцев на возвращение на родину показывает, насколько неискренне это государство в своих заявлениях о приверженности демократическим ценностям и уважении прав человека. Отказ Армении от обеспечения наших прав наглядно доказывает, что она проводит дискриминацию по этническому признаку на почве ненависти к азербайджанцам и политику «нет национальных меньшинств – нет проблем».

Призываем Армению последовать примеру Азербайджана, который позволил армянам благополучно вернуться в Карабахский регион Азербайджана после завершения конфликта в 2020 году. Армения должна проявить такой же уровень уважения к правам человека и международному праву и обеспечить право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение в свои дома в условиях безопасности и уважения достоинства.

Требуем, чтобы правительство Армении прекратило распространение лживых обвинений и начало субстантивный диалог с нашей общиной относительно легитимных опасений изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в заявлении.