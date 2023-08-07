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Хакан Фидан о процессе нормализации отношений с Арменией

Политика Материалы 7 августа 2023 12:33 (UTC +04:00)
Хакан Фидан о процессе нормализации отношений с Арменией

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На Южном Кавказе ускорился процесс нормализации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на церемонии открытия 14-й конференции послов в Анкаре.

Фидан подчеркнул важность параллельного продвижения процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также Азербайджаном и Арменией для обеспечения стабильности, благополучия и безопасности на Южном Кавказе.

Отметим, что 5 августа в Анкаре началась 14-я ежегодная конференция послов с участием послов Турции. С 2008 года данное мероприятие ежегодно организуется министерством иностранных дел Турции для обсуждения региональных и глобальных событий.

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