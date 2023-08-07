В Баку проходит 99-я международная сессия Европейского молодежного парламента (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане придается большое значение молодежной политике.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, выступая на церемонии открытия 99-й международной сессии Европейского молодежного парламента в Баку.

Министр отметил, что в Азербайджане действует большое количество молодежных организаций.

"Мы придаем большое значение работе с молодежью, потому что молодежь - это наше будущее. Отрадно, что это мероприятие проводится в Азербайджане. Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в сфере молодежи. Мы рады видеть каждого из вас здесь и верим, что мероприятие будет очень полезным, и каждый из вас вернется в свою страну с большими впечатлениями”, - добавил он.

Отметим, что работа сессии при поддержке и партнерстве министерства молодежи и спорта продлится до 12 августа. На сессии будет обсуждаться расширение образовательных возможностей молодежи. На мероприятии, которое будет проводиться на основе симуляции Европейского парламента, будут организованы заседания комитетов Ассамблеи по 12 различным темам. Кроме того, будут проведены пленарные слушания и дебаты. Резолюции, которые примут посредством голосования будут представлены от имени молодежной инициативы Европейского парламента.

В целях усиления межкультурного диалога молодежи, которая будет участвовать в международном мероприятии, будут организованы мероприятия "Европейский городок" и "Евроконцерт", а для ознакомления иностранцев с богатым историко-культурным наследием Азербайджана - развлекательные программы, туры и экскурсии в музеи.

Отметим, что Европейский молодежный парламент является одной из крупнейших молодежных платформ в Европе, имеет организации-члены, действующие в 40 странах, около 6 тысяч волонтеров.

17:50

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 99-я международная сессия Европейского молодежного парламента.

Как сообщает в понедельник Trend, церемония открытия мероприятия состоялась во дворце Гюлистан.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, была представлена культурная программа.

Сессия, проводимая при поддержке и партнерстве министерства молодежи и спорта Азербайджана, продлится до 12 августа.