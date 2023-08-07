Модель страны, укрепляющейся на фоне глобальных вызовов – Пример Азербайджана для мира

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все геополитические и глобальные трудности, Азербайджан, на несколько шагов опережающий соседей, является единственной страной в мире, которая в то время, когда мир сталкивается с глобальными вызовами, умело преодолевает все риски, осуществляя как внутри страны, так и за ее пределами весьма важные мероприятия.

Сегодня очень мало государств, реализующих социально-экономические проекты. Мир охватила экономическая турбулентность. Экономика Азербайджана же развивается, реализуются социальные проекты, экономическая мощь страны продолжает расти. Сегодняшняя поездка Президента Ильхама Алиева в Барду, Самух, Шамкир и Газах еще раз продемонстрировала, что все регионы Азербайджана должны развиваться и развиваются в соответствии с современными вызовами, для обеспечения чего в стране есть все возможности. Эти поездки главы государства в то же время продемонстрировали, что развитие всех регионов страны является приоритетным вопросом.