У армян, проживающих в Карабахе, нет шансов не согласиться на предложение Азербайджана - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - У армян, проживающих в Карабахе, нет шансов не согласиться на предложение Азербайджана.

Об этом сказал Trend в понедельник ветеран органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

"Азербайджан предлагает мир, и политика Азербайджана опирается на международное право. Каждый из пяти принципов, отраженных в предложенном Азербайджаном мирном договоре, основан на международном праве. Международная общественность так же поддерживает позицию Азербайджана. Рано или поздно будет заключен мирный договор, откроется и Зангезурский коридор. Что касается высказывания главаря сепаратистов Араика Арутюняна о "несогласии с требованиями Баку", то время работает на Азербайджан. Это последние дни сепаратистов в Карабахе. Араик может только говорить, но ничего не может сделать. Решение вопроса, связанного с сепаратистами в Карабахе, не является сложной задачей для Азербайджана. Но Азербайджан стремится решить вопрос мирным путем", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев в интервью Euronews еще раз внес ясность в эти вопросы.

"Глава государства отметил - "карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать, если будут продолжать вести себя так, как будто нас не существует, или продолжать жить в так называемой стране, где есть «президент», «министры» и «депутаты». Все это ложь. Мы же предлагаем им нормальную жизнь. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами". На мой взгляд, как армянские жители в Карабахе, так и Армения и ее покровители должны сделать выводы из этого месседжа Президента Азербайджана и сделать правильный выбор. Обратное им ничего хорошего не сулит", - добавил Азер Гараев.