Община Западного Азербайджана осудила заявление группы экспертов ООН по правам человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление группы экспертов ООН по правам человека от 7 августа 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Община распространила заявление.

"Содержание заявления, в котором отражены такие выражения, как "блокада","гуманитарный кризис", дает основание говорить о том, что эксперты ООН совершенно не осведомлены о вопросе, по которому они высказывают свое мнение.

Согласно Кодексу поведения экспертов ООН по правам человека, все их заявления должны основываться на фактах, доказательствах, достоверных источниках. Община сожалеет о том, что эксперты, нарушив кодекс поведения, стали жертвами антиазербайджанской кампании, проводимой в последнее время некоторыми кругами. Община призывает экспертов ООН сохранять независимость и беспристрастность в соответствии с Кодексом поведения.

Община, объединяющая западных азербайджанцев, депортированных Арменией с родных земель, но до сих пор не привлекших внимания международной общественности, в том числе ООН, подчеркивает, что двойные стандарты и политизация в отношении прав человека неприемлемы.

Включение в заявление экспертов ООН по правам человека ряда неуместных политических посланий еще раз свидетельствует о том, что они превышают свой мандат, получив указания извне", - говорится в заявлении.

Община Западного Азербайджана призвала экспертов ООН уважать суверенитет и территориальную целостность государств, не использовать неправильную терминологию и топонимы.