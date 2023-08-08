Школа, строящаяся в Физули при поддержке Узбекистана, откроется в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - Открытие школы, которая строится при поддержке Узбекистана в Физули, ожидается в ближайшее время.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

Он выразил благодарность Узбекистану за постоянную поддержку, оказанную Азербайджану в вопросах территориальной целостности.

«Сегодня Азербайджан и Узбекистан развивают двусторонние отношения, а также работают над обеспечением региональной безопасности и перестраивают свою политику в связи с нынешними реалиями», - добавил он.

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