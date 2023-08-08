БАКУ /Trend/ - Узбекистан рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей политической деятельностью значительно повысил авторитет страны на международной арене.

«Узбекистан и Азербайджан тесно сотрудничают в торгово-экономических, а также транспортных проектах. Мы уверены, что наше сотрудничество будет только укрепляться», - отметил он.

Файзиев считает, что Узбекистан обладает большим инвестиционным потенциалом.

«Считаю, что Узбекистан сможет в ближайшее время привлечь в свою экономику порядка 170 миллиардов долларов. Отрадно, что Азербайджан заинтересован в развитии региона ЦА и мы будем обсуждать эти возможности», - подчеркнул он.

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