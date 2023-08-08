БАКУ /Trend/ - Политические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном остаются на высшем уровне.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель начальника отдела Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии министерства иностранных дел Азербайджана Замин Алиев в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

По его словам, на сегодняшний день между Азербайджаном и Узбекистаном подписано свыше 150 документов.

«Помимо этого, между рядом городов наших стран подписаны меморандумы о побратимстве, на высочайшем уровне проводятся мероприятия различного уровня», - отметил он.

Он подчеркнул, что создание и открытие Зангезурского коридора создает дополнительные преимущества для развития транзитных возможностей Азербайджана.

«Азербайджан после деоккупации своих территорий создал в регионе новую реальность. Узбекистан одним из первых протянул нам руку помощи в восстановлении освобожденных территорий. Так, в Физули будет построена школа на 940 школьников», - добавил он.