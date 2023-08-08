Омбудсмен Азербайджана осудила заявление докладчиков ООН касательно Лачинской дороги (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева осудила заявление докладчиков ООН касательно Лачинской дороги, сообщает во вторник Trend.

"Как известно, Всеобщая декларация прав человека, являющаяся одним из основных документов, декларирующих права и свободы человека, содержит принципы обеспечения равенства всех людей и запрещает дискриминацию независимо от расы, пола, языка, религии, происхождения и политических убеждений.

Мы считаем, что данный документ должен стать основополагающим источником для государств-членов ООН, а также учреждений, входящих в систему механизмов ООН по защите прав человека.

Однако то, что специальные докладчики и эксперты ООН демонстрируют молчание или намеренно закрывают глаза на продолжавшуюся в течение 30 лет оккупацию Арменией азербайджанских земель, грубое нарушение фундаментальных прав и свобод более миллиона беженцев и бывших вынужденных переселенцев, этнические чистки, геноцид и другие военные преступления, минный террор, который является серьезным препятствием для возвращения людей на родные земли, должно расцениваться в первую очередь как двойные стандарты и игнорирование норм и принципов, сформулированных ООН.

В связи с этим, помимо заявлений, которые мы адресовали международным и региональным правозащитным организациям, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на Лачинской дороге нет препятствий для проезда транспортных средств в гуманитарных целях и жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе. Азербайджан обеспечивает безопасный проезд через ППП "Лачин".

На сегодняшний день, в целях обеспечения прав и свобод, безопасности своих граждан Азербайджан учредил ППП "Лачин" на своей признанной ООН суверенной территории, в то же время Международный суд признал легитимность этого шага соответствующим решением.

Еще раз призываю докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами, установленными ООН, не допускать двойных стандартов, воздерживаться от заявлений, препятствующих процессу миростроительства в регионе и создающих условия для обострения ситуации, принять эффективные меры против Армении, постоянно создающей провокации в регионе, и поддержать усилия Азербайджана по обеспечению мира и безопасности", - говорится в сообщении.