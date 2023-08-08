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В Азербайджане внесены изменения в закон об экстрадиции лиц, совершивших преступления

Политика Материалы 8 августа 2023 16:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в закон об экстрадиции лиц, совершивших преступления

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон "О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления".

Как сообщает во вторник Trend, согласно закону, в качестве уполномоченного органа по выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления, определены Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и соответствующий орган исполнительной власти.

Кроме того, уполномоченному органу Азербайджанской Республики и соответствующему органу исполнительной власти будут переданы полномочия, установленные статьей 7.1 закона "О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления".

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