В связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, в Азербайджане упрощаются визовые процедуры - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в Баку, упрощаются визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Азербайджан в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики и представившие любой из документов, упомянутых в части 2 настоящего распоряжения, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджана с 20 сентября по 7 октября 2023 года.

Основанием для предоставления визы будет считаться один из следующих документов:

Документ, подтверждающий регистрацию через электронную систему в соответствии с правилами организатора 74-го Международного конгресса астронавтики - Международной федерации астронавтики;

Официальное письмо-приглашение на конгресс от публичного юридического лица "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно проинформировать Международную федерацию астронавтики и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с конгрессом.

Помимо этого, министерство иностранных дел Азербайджана также должно обеспечить размещение информации об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с конгрессом, а также о возможности получения электронной визы иностранцами и лицами без гражданства через систему "ASAN Visa" в информационных интернет-ресурсах министерства, а также посольств и консульств Азербайджана за рубежом.

Государственной миграционной службе Азербайджана поручено проинформировать авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Баку в связи с Международным конгрессом астронавтики.