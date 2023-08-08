Армяне Карабаха разоблачают утверждения о "блокаде" кадрами в соцсетях

БАКУ /Trend/ - Армения намеренно пытается манипулировать мнением международной общественности и добивается продолжения незаконной деятельности на территориях Азербайджана.

Об этом сказала Шервин Наджафпур, председатель Cultural bridge builder organization (CAN), организации, занимающейся вопросами азербайджано-норвежских связей, передает во вторник Trend.

"Азербайджан ложно обвиняют в "изоляции" армян, проживающих в Карабахе, от остального мира якобы без доступа к продовольствию, воде, медикаментам, топливу и электричеству. Азербайджан же готов удовлетворить все потребности армян в Карабахе, предлагая дорогу между Агдамским районом и Ханкенди", - сказала она.

Кадры, которые публикуют в социальных сетях армяне, проживающие в Карабахе, подтверждают, что люди в Ханкенди ведут активную общественную жизнь, что еще раз доказывает, что Армения намеренно манипулирует СМИ, а также международным общественным мнением, и что заявления о "гуманитарном кризисе" и "блокаде" являются чистой воды политической манипуляцией.

Напомним, что в целях предотвращения осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Несмотря на то, что Азербайджан обеспечил пересечение через свой погранично-пропускной пункт армянских жителей, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента, армянская сторона, тем не менее, в целях продолжения своей незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе. Кроме того, она совершила такие провокации, как обстрел азербайджанских пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка 26 июля грузовых автомобилей на азербайджанские территории. Невзирая на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов, для удовлетворения потребностей армянских жителей, которые были поддержаны Европейским союзом и Международным комитетом Красного Креста, противодействие армянской стороны всем предложениям, включая транспортировку грузов МККК по дорогам, предложенным Азербайджаном, воспрепятствование соответствующей гуманитарной деятельности, блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах, демонстрирует, что заявления Армении о гуманитарной ситуации не что иное, как политический шантаж.