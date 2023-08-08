Промышленная карта Азербайджана расширяется - Айдын Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Недавняя поездка главы азербайджанского государства в Барду, Самух, Шамкир и Газах с участием в открытии еще ряда инфраструктурных объектов является очередным наглядным примером внимания, уделяемого развитию регионов страны.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Он отметил, что государственные программы по социально-экономическому развитию регионов являются составной частью успешно реализуемой совершенной экономической стратегии, автором которой является Президент Ильхам Алиев. Гусейнов добавил, что в результате этого в последние годы промышленная карта страны расширяется.

"Развитие регионов нашей республики, повышение благосостояния и уровня жизни людей, проживающих в регионах, открытие новых предприятий и рабочих мест, расширение рынка труда определены как приоритеты государственной политики. В целях выполнения поставленных стратегических задач, обеспечения сбалансированного развития на всей территории страны реализуются масштабные мероприятия в рамках утвержденных соответствующими указами Президента Азербайджана государственных программ социально-экономического развития регионов. Среди реализуемых мер усиление инвестиционного обеспечения регионов, строительство современной инфраструктуры, внедрение новых подходов в аграрном секторе, содействие развитию высокодоходных и трудоемких отраслей, повышение мер поддержки фермеров", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что в основе больших достижений Азербайджана в экономической сфере лежат совершенные государственные программы и в то же время постоянный контроль со стороны главы государства за их реализацией и результатами.