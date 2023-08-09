Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане утвержден новый закон "О платежных услугах и платежных системах"

Политика Материалы 9 августа 2023 16:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден новый закон "О платежных услугах и платежных системах"

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден новый закон "О платежных услугах и платежных системах".

Как сообщает в среду Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно закону, в соответствии с пунктами 10, 11, 12 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики устанавливаются правовые основы деятельности платежных систем, платежных услуг, платежных организаций, организаций электронных денег и операторов платежных систем, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и контроля в этой сфере.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости