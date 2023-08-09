БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал опубликованную в "Forbes" предвзятую статью.

Как сообщает в среду Trend, соответствующей публикацией в связи с этим помощник Президента Азербайджана поделился в своем аккаунте в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

"Эвелина Очаб, ваша статья в Forbes искажает реальность, является односторонней и используется пропагандистской/дезинформационной машиной Армении. Как правозащитник вы никогда не поднимали вопрос о правах и тяжелом положении более миллиона азербайджанцев, подвергшихся этническим чисткам со стороны Армении. Азербайджан пострадал от 30-летней разрушительной оккупации со стороны Армении. Из-за мин, устанавливаемых Арменией, страдает гражданское население Азербайджана. Но вы молчали обо всем этом. Ваша статья предвзята не только по вопросу, связанному с Лачинской дорогой, но также в отношении предложения Азербайджана касательно дороги Агдам-Ханкенди. Марионеточный сепаратистский режим, которому покровительствует Армения, держит в заложниках армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Благородный статус правозащитника требует демонстрации нейтралитета, дистанцирования от политических манипуляций, а также требует объективности и справедливости. Мне жаль, что я не увидел этих достоинств в вашей статье в Forbes. Мне также жаль, что Forbes предоставляет платформу для подобной односторонней пропаганды", - говорится в публикации.