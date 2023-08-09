Армения препятствует мирному процессу, утверждая о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения намеренно нагнетает обстановку в регионе, используя различные предлоги, распространяя такие утверждения, как "блокада" и "гуманитарный кризис" в регионе, что препятствует мирному процессу.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

При этом он подчеркнул, что непрекращающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, ее отказ от полного вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана, ее вмешательство во внутренние дела Азербайджана недопустимы.

Он напомнил, что Армения продолжает свои провокации в отношении установленного Азербайджаном на своей суверенной территории ППП "Лачин", однако несмотря на это, азербайджанская сторона создает условия для прохода жителей Армении в обоих направлениях.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан предложил Агдам-Ханкенди и другие альтернативные маршруты для перевозки грузов, армянская сторона создает препятствия на дорогах для перевозки грузов и противодействует перевозке грузов по этим дорогам, что в лишний раз доказывает, что утверждения о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" являются политической манипуляцией.