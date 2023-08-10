Помощник президента Азербайджана разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев разоблачил юриста Луиса Окампо, который является автором предвзятого антиазербайджанского правового доклада, передает в четверг Trend.

Как отметил Гаджиев, Окампо управлял компаниями, базирующимися в налоговых убежищах, пользующихся дурной славой во всем мире, при этом будучи главным прокурором в Международном уголовном суде.

"Окампо в Ереване встречал сам экс-президент Армении Серж Саркисян, являющийся полевым командиром и военным преступником, совершившим Ходжалинский геноцид. Сеть European Investigative Collaborations сообщала, что у Морено Окампо был клиент, подозреваемый в поддержке военных преступников в Ливии.

Лицо с таким туманным прошлым намеренно искажает решения Международного суда и реальную ситуацию в связи с ситуацией на Лачинской дороге в своем предвзятом отчете и допускает серьезные фактические, юридические и существенные ошибки. Просто "Без комментариев"!", - написал он на своей странице в X (Twitter).

Согласно статье в MediaPart, на которую ссылается Гаджиев, Луис Морено Окампо, отвечая на вопрос о его оффшорной финансовой деятельности, заявил, что его зарплаты в МУС "было недостаточно".

"15 августа 2012 года, всего через два месяца после ухода Луиса Морено Окампо с поста главного прокурора МУС в Гааге, на его счет в банке Abn Amro в Нидерландах поступила сумма в 50 тысяч долларов.

Причина, по которой главный прокурор может быть образцовым примером, заключается в том, что МУС преследует самых жестоких массовых убийц в мире. Это мужчины и женщины высокого ранга, главы государств, военачальники, шпионы и другие лица, подозреваемые в совершении злодеяний, будь то преступления против человечности или геноцид. Чтобы гарантировать, что они не окажутся в уязвимом положении перед теми, кого они обвиняют, — у которых иногда имеются ресурсы государства или разведывательной службы для их защиты, — следователи должны быть вне подозрений. Прокурор же стал предводителем этой группы", - говорится в статье.