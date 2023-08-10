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Помощник президента Азербайджана разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада (ФОТО)

Политика Материалы 10 августа 2023 03:56 (UTC +04:00)
Помощник президента Азербайджана разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев разоблачил юриста Луиса Окампо, который является автором предвзятого антиазербайджанского правового доклада, передает в четверг Trend.

Как отметил Гаджиев, Окампо управлял компаниями, базирующимися в налоговых убежищах, пользующихся дурной славой во всем мире, при этом будучи главным прокурором в Международном уголовном суде.

"Окампо в Ереване встречал сам экс-президент Армении Серж Саркисян, являющийся полевым командиром и военным преступником, совершившим Ходжалинский геноцид. Сеть European Investigative Collaborations сообщала, что у Морено Окампо был клиент, подозреваемый в поддержке военных преступников в Ливии.

Лицо с таким туманным прошлым намеренно искажает решения Международного суда и реальную ситуацию в связи с ситуацией на Лачинской дороге в своем предвзятом отчете и допускает серьезные фактические, юридические и существенные ошибки. Просто "Без комментариев"!", - написал он на своей странице в X (Twitter).

Согласно статье в MediaPart, на которую ссылается Гаджиев, Луис Морено Окампо, отвечая на вопрос о его оффшорной финансовой деятельности, заявил, что его зарплаты в МУС "было недостаточно".

"15 августа 2012 года, всего через два месяца после ухода Луиса Морено Окампо с поста главного прокурора МУС в Гааге, на его счет в банке Abn Amro в Нидерландах поступила сумма в 50 тысяч долларов.

Причина, по которой главный прокурор может быть образцовым примером, заключается в том, что МУС преследует самых жестоких массовых убийц в мире. Это мужчины и женщины высокого ранга, главы государств, военачальники, шпионы и другие лица, подозреваемые в совершении злодеяний, будь то преступления против человечности или геноцид. Чтобы гарантировать, что они не окажутся в уязвимом положении перед теми, кого они обвиняют, — у которых иногда имеются ресурсы государства или разведывательной службы для их защиты, — следователи должны быть вне подозрений. Прокурор же стал предводителем этой группы", - говорится в статье.

Помощник президента Азербайджана разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада (ФОТО)
Помощник президента Азербайджана разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада (ФОТО)
Помощник президента Азербайджана разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада (ФОТО)
Помощник президента Азербайджана разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада (ФОТО)
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