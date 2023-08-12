"Гуманитарное шоу" Армении не принесло результата и она вновь прибегла к обстрелам азербайджанских позиций - Азер Байрамов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу. По информации министерства обороны Азербайджана, 11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Кроме того, 12 августа в 07:43 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Военный эксперт Азер Байрамов сказал в субботу Trend по этому поводу, что поскольку "гуманитарное шоу" Армении не дало результата, она вновь начала провокации, подвергая обстрелу позиции азербайджанской армии.

"Тем самым мы снова видим истинное лицо Армении", - сказал он.

Trend представляет вниманию читателей видеоверсию этого интервью.