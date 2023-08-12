Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с намерением Армении созвать заседание СБ ООН

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с намерением Армении под видом "гуманитарного кризиса" созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и попытаться принять резолюцию против Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общину, было отмечено, что наглядным примером лицемерия является то, что Армения, которая в течение 30 лет игнорировала известные резолюции Совета безопасности и даже проявляла нетерпимость в связи с ссылками на них, теперь надеется на резолюцию Совета Безопасности.

"Работа, которую должна проделать Армения в области международного гуманитарного права и прав человека, заключается в том, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих родных земель.

Община Западного Азербайджана расценивает вышеуказанное намерение Армении как угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, грубое вмешательство в его внутренние дела и отказ от положения о взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, содержащегося в Пражском и Сочинском заявлениях от октября 2022 года и Брюссельском заявлении от июля 2023 года, и призывает Армению положить конец действиям, преднамеренно обостряющим ситуацию в регионе", - говорится в заявлении.