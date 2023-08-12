Армения стягивает дополнительные войска и военную технику в направлении Лачина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении стягивают дополнительные войска и военную технику в направлении Лачинского района.

Как передает в субботу Trend, на видеозаписи, сделанной с использованием технических средств наблюдения, отчетливо видно передвижение четырех военных автомобилей КамАЗ с артиллерийскими установками и двух перевозящих боеприпасы автомобилей КамАЗ вместе с командным составом, принадлежащих армянской армии.

Отметим, что до провокации Армении на условной азербайджано-армянской границе в сентябре 2022 года со стороны Армении наблюдались аналогичные действия. Не исключено, что армянские власти готовят новую провокацию на границе.