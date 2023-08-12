Община Западного Азербайджана осудила высказывания главы МИД Бельгии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осудила высказывания министра иностранных дел Бельгии, сообщает в субботу Trend.

Было отмечено, что высказывания главы МИД Бельгии о "прекращении блокады", озвученные 12 августа, далеки от реальности и не соответствуют действительности.

"Община Западного Азербайджана осуждает эти предвзятые высказывания министра иностранных дел Бельгии и призывает Бельгию не поддаваться на манипулятивную политику Армении, не проявлять избирательного подхода к суверенитету и территориальной целостности стран, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Напоминаем министру иностранных дел Бельгии, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", - говорится в заявлении.

Община Западного Азербайджана призывает министра иностранных дел Бельгии в ходе следующих контактов с армянским коллегой, в том числе во время анонсированного визита в регион, поднять перед официальным Ереваном вопрос о возвращении западных азербайджанцев в Армению.