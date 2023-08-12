Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в части первой распоряжения Президента Азербайджана от 30 марта 2021 года № 2552 "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2021, № 3, статья 257; 2022, № 5, статья 534) слова "Эмиль Меджидов - советник министра экономики Азербайджанской Республики" заменяются словами "Джафар Бабаев - заместитель начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики".