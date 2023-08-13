Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с безосновательными высказываниями армянского политика

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с нелепыми высказываниями армянского политика Эдмона Марукяна об Азербайджане, которые включают такие выражения, как «голод», «этнические чистки» и «геноцид», передает Trend.

Эдмон Марукян, который после Отечественной войны хотел стать премьер-министром Армении, в 2021 году получил на выборах всего 1 процент голосов и в том же году организовал «грандиозную» одиночную акцию против Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, впоследствии назначен послом МИД Армении

В заявлении отмечается, что ирония в том, что армянские политики и дипломаты, которые хвастались «непобедимой армянской армией», в течение 30 лет оккупировали территории Азербайджана, изгнали сотни тысяч азербайджанцев с родных земель, проливают «крокодиловы слезы» после Отечественной войны.

«Напоминаем Э.Марукяну, что его страна на протяжении 30 лет игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, делая вид, что таких резолюций не существует. Это не что иное, как лицемерие со стороны Армении и Э.Марукяна полагаться на милость Совета Безопасности сейчас.

Община Западного Азербайджана напоминает Э.Марукяну, что ему не следует делать заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности другой страны и разрушающих переговорный процесс», - говорится в заявлении.