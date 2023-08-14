ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 13 августа с 22:45 до 07:05 14 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен района Дэвэли с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.