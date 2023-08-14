Армения вновь пытается превратить СБ ООН в инструмент для манипулятивной кампании - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, сталкиваются с серьезными вызовами из-за целенаправленного нагнетания напряженности и политики реваншизма Армении. Несмотря на первое фиаско в декабре 2022 года, Армения вновь пытается превратить Совет Безопасности ООН в инструмент для политической, военной и информационно направленной манипуляционной кампании.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Армения является страной, которая на протяжении почти 30 лет игнорирует принятые в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, требующих полного, немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

Обращение Армении в Совет Безопасности ООН в связи с необоснованными заявлениями об "ухудшении гуманитарной ситуации" в регионе и "продолжающейся блокаде" в очередной раз происходит в то время, когда Армения преднамеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск посредством международных партнеров сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого решения.

Как известно, случаи широкомасштабного злоупотребления Арменией Лачинской дорогой в течение последних трех лет вызвали необходимость принятия Азербайджаном легитимных и правовых мер для создания пограничного контрольно-пропускного пункта с целью обеспечения безопасности и порядка на границе. Несмотря на то, что Армения попыталась представить эти усилия как «»блокаду», и обратилась в Международный суд с просьбой принять меры о ликвидации контрольно-пропускного пункта, суд в своем решении от 6 июля единогласно отклонил это требование.

Армения не смирилась с тем, что лишена обеспечения и оснащения нужд вооруженных сил, которые не были полностью выведены с территории Азербайджана, а также незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. По этой причине Армения развернула пропагандистскую кампанию по всему миру, создала ряд военных и других препятствий для нормальной деятельности погранично-пропускного пункта, а также использования других маршрутов, таких как дорога Агдам-Ханкенди, для доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана.

Недавно после ряда интенсивных консультаций и усилий «челночной дипломатии» наконец-то была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также об организации встречи специального представителя Азербайджана с представителями местных армянских жителей.

По первому вопросу, в целях удовлетворения потребностей местных жителей, создания условий для доставки гуманитарных грузов посредством Международного Комитета Красного Креста (МККК), бетонные и все другие физические барьеры, установленные Арменией для предотвращения использования дороги Агдам-Ханкенди должны быть устранены. Вслед за этим должна была последовать активизация использования МККК Лачинской дороги в течение 24 часов. Все стороны, включая российский миротворческий контингент и МККК, были готовы реализовать этот договор на практике.

А по второму вопросу, была достигнута договоренность о проведении встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей в Евлахе.

Однако 5 августа 2023 года Армения посредством своего надуманного «режима» в последний момент нарушила обе достигнутые договоренности, выдвинув политически мотивированные, незаконные условия и различные предлоги.

Другими словами, в результате поддержки партнеров, в том числе членов Совета Безопасности, действительно можно было добиться того, чего Армения требовала от международного сообщества в целом, и от Совета Безопасности ООН в частности. Этого не произошло только из-за отказа Армении.

Если бы Армения и так называемая «структура» в ее подчинении выполнили договоренность, вопрос был бы решен к началу августа, благодаря обеспечению приемлемых рамок для доставки гуманитарных грузов жителям Карабахского региона, а также облегчению маршрутов для прохождения людей, грузов и транспортных средств.

По этой причине, несмотря на интенсивное взаимодействие Азербайджана с Российской Федерацией, США, Европейским Союзом и МККК с целью поиска путей выхода из сложившейся ситуации, не должно быть никаких сомнений в том, что Армения преднамеренно препятствует этим дипломатическим усилиям.

Обращение Армении к Совету Безопасности ООН является частью этой кампании, и в этом плане наносит серьезный ущерб усилиям вовлеченных сторон, в том числе членов Совета Безопасности.

Наряду с этим, в последние недели, незаконно дислоцированные на территории Азербайджана вооруженные силы Армении активизировали военно-инженерные работы и другую военно-строительную деятельность, что является серьезным нарушением международного права, а также обязательств Армении, закрепленных в четвертом пункте трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

Особую озабоченность вызывает использование средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана. В последние недели наряду с гражданскими самолетами «Азербайджанских авиалиний» радиоэлектронным помехам, представляющим серьезную угрозу для их безопасности, подверглись и самолеты зарубежных стран.

Параллельно с военно-инженерными работами и незаконным наращиванием деятельности на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в последние дни наблюдалась концентрация в большом количестве оружия, военной техники и личного состава с целью совершения очередной военной авантюры вдоль государственной границы, не делимитированной Арменией.

Вышеизложенное напоминает практику, характерную для Армении на протяжении почти 30 лет до сентября 2020 года, которая включала политические, военные и иные провокации на каждом этапе переговоров с целью их имитации, уклонения от ранее принятых обязательств в последнюю минуту и избегания принятия конкретных решений.

В то же время такие действия Армении говорят о том, что Армения не прекратила свои территориальные притязания к Азербайджану, и ее признание на словах территориальной целостности Азербайджана отличается от ее действий на деле.

После войны, которая произошла в 2020 году, Азербайджан предложил Армении мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга на основе равного и взаимного уважения легитимных интересов обеих сторон. С другой стороны, Азербайджан проводит политику реинтеграции жителей Карабахского региона армянского происхождения в качестве равноправных граждан, обеспечивая права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана и всеми соответствующими международными механизмами прав человека, в которых участвует Азербайджан. В то же время, демонстрируя приверженность всем этим направлениям, Азербайджан сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права.

На данном критическом этапе как никогда важны четкое понимание существующих рисков и адекватная реакция международного сообщества на провокации Армении для преодоления трудностей, стоящих перед процессом нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и реинтеграции местных жителей армянского происхождения в политические, правовые и социально-экономические рамки Азербайджана.

Важно не упустить создавшуюся историческую возможность для установления прочного мира в регионе", - говорится в заявлении.