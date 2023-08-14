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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 14 августа 2023 13:22 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 14 августа с 09:20 до 12:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

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