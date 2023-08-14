Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 14 августа с 09:20 до 12:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.