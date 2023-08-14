МИД Азербайджана осудил теракт в Иране

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана осудил террористический акт в Иране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X" (Twitter).

"Решительно осуждаем террористический акт, унесший жизни безвинных людей в Ширазе. Пострадавший от террора Азербайджан осуждает все его формы и проявления. Выражаем соболезнования семьям жертв этого нападения, иранскому правительству и народу", - говорится в публикации.

Отметим, что 13 августа в городе Шираз на юге Ирана произошел теракт. Взрыв прогремел в мавзолее Шах-Черах, есть жертвы.