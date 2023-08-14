На строительство дороги в Бейлаганском районе выделено 11,9 миллиона манатов - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Аллахъярлы-Гахраманлы-Гёдеклер-Бюньядлы-Сарысу Бейлаганского района, сообщает в понедельник Trend.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется в целях строительства автомобильной дороги Аллахъярлы-Гахраманлы-Гёдеклер-Бюньядлы-Сарысу, соединяющей 7 населенных пунктов с населением шестнадцать тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 11,9 миллиона (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.