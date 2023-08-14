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В результате армянской оккупации были стерты с лица земли 8 городов и сотни сёл - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 14 августа 2023 14:29 (UTC +04:00)
В результате армянской оккупации были стерты с лица земли 8 городов и сотни сёл - Хикмет Гаджиев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В результате продолжавшейся 30 лет армянской оккупации были стерты с лица земли 8 городов и сотни сёл Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).

Он отметил, что беспрецедентный процесс восстановления, финансируемый азербайджанским государством, возрождает освобожденные от оккупации территории.

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